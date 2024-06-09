Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Безруков Петр Алексеевич
Мать: Елена Егоровна
1819 О родившихся Гремячка 5 37 4 Параскева Петр Алексеев нет нет
Бракосочетание
1839
Муж: Яков Данилович
1839 О бракосочетавшихся Гремячка 5 57 37 Яков Данилов нет 18 1821 Гремячка Параскева Петрова 19 1820 Гремячка
Рождение ребёнка
1848
Сын: Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Данилович
1848 О родившихся Гремячка 5 66 22 Матвей Яков Данилов нет Параскева Петрова
Смерть
1876
1876 О умерших Гремячка 4 176 35 Параскева Петрова 50 Яков Данилов 1826