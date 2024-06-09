Прасковья Петровна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Петровна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1819

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Безруков Петр Алексеевич

Мать: Елена Егоровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1819 О родившихся Гремячка 5 37 4 Параскева Петр Алексеев нет нет
Бракосочетание
1839

Муж: Яков Данилович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1839 О бракосочетавшихся Гремячка 5 57 37 Яков Данилов нет 18 1821 Гремячка Параскева Петрова 19 1820 Гремячка
Рождение ребёнка
1848

Сын: Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Данилович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1848 О родившихся Гремячка 5 66 22 Матвей Яков Данилов нет Параскева Петрова
Смерть
1876
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1876 О умерших Гремячка 4 176 35 Параскева Петрова 50 Яков Данилов 1826

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