Матвей Яковлевич 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвей Яковлевич

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Яков Данилович

Мать: Прасковья Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1848 О родившихся Гремячка 5 66 22 Матвей Яков Данилов нет Параскева Петрова
Бракосочетание
1868

Жена: Степанида Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1868 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 163 Матвей Яковлев нет 18 Яков Данилов 1850 Гремячка Стефанида Иванова 18 Иван Емельянов 1850 Кульга
Рождение ребёнка
1869

Сын: Михеев Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1869 О родившихся Гремячка 4 153 166 Яков Матвей Яковлев нет Степанида
Рождение ребёнка
1880

Сын: Михеев Роман Матвеевич

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1880 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 213 Роман Матвей Яковлев нет Степанида Иванова
Смерть
1889
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1889 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 502 Матвей Яковлев 41 1848

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