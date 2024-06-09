Матвей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Яков Данилович
Мать: Прасковья Петровна
1848 О родившихся Гремячка 5 66 22 Матвей Яков Данилов нет Параскева Петрова
Бракосочетание
1868
Жена: Степанида Ивановна
1868 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 163 Матвей Яковлев нет 18 Яков Данилов 1850 Гремячка Стефанида Иванова 18 Иван Емельянов 1850 Кульга
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
1869 О родившихся Гремячка 4 153 166 Яков Матвей Яковлев нет Степанида
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
1880 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 213 Роман Матвей Яковлев нет Степанида Иванова
Смерть
1889
1889 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 502 Матвей Яковлев 41 1848