Разбитнова (Петровская) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Григорий Денисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1909
Дочь: Беляева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Разбитнов Алексей Акиндинович
Рождение ребёнка
26.12.1913
Дочь: Филипова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Разбитнов Алексей Акиндинович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кружкова Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Разбитнов Алексей Акиндинович
Рождение ребёнка
17.08.1930
Дочь: Смирнова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Разбитнов Алексей Акиндинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разбитнов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Разбитнов Алексей Акиндинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Петровское, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1962