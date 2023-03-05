Разбитнова (Петровская) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разбитнова (Петровская) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Григорий Денисов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1909

Дочь: Беляева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Разбитнов Алексей Акиндинович

Рождение ребёнка
26.12.1913

Дочь: Филипова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Разбитнов Алексей Акиндинович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кружкова Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Разбитнов Алексей Акиндинович

Рождение ребёнка
17.08.1930

Дочь: Смирнова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Разбитнов Алексей Акиндинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разбитнов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Разбитнов Алексей Акиндинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разбитнов Алексей Акиндинович

Место жительства
Неизвестно
Петровское, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1962
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