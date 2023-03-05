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Григорий Денисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Денис Якимов

Мать: Оксинья Карпова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Петровский Семен Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Петровский Осип Григлрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Трусов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кудрявцева Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Разбитнова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно