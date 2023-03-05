Григорий Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Денис Якимов
Мать: Оксинья Карпова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Петровский Семен Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Петровский Осип Григлрьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кудрявцева Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Разбитнова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно