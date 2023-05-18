Конев Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти10.07.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Конев Степан Ефимов
Мать: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Дарья Меленьтева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Дарья Меленьтева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Дарья Меленьтева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Конев Иван Иванов
Мать ребёнка: Дарья Меленьтева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Дарья Меленьтева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Конев Аким Иванович
Мать ребёнка: Фиона Силина
Смерть
10.07.1830
от родимца