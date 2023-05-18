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Конев Иван Степанов

Место рождения

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1753

Дата смерти

10.07.1830

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Конев Степан Ефимов

Мать: Акилина Иванова

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Дарья Меленьтева

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Дарья Меленьтева

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Дарья Меленьтева

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1779

Сын: Конев Иван Иванов

Мать ребёнка: Дарья Меленьтева

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1786

Сын: Конев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Меленьтева

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1789

Сын: Конев Аким Иванович

Мать ребёнка: Фиона Силина

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
10.07.1830
Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
от родимца
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