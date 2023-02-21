Касаткина (Буланина) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1883 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1885 ст.
Дочь: Касаткина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Касаткин Сергей Александрович
Шихино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1891 ст.
Сын: Касаткин Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Касаткин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
17.06.1896 ст.
Дочь: Касаткина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Касаткин Сергей Александрович
Смерть
Неизвестно