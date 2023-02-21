Касаткина (Буланина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина (Буланина) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1883 ст.

Муж: Касаткин Сергей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1885 ст.

Дочь: Касаткина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Касаткин Сергей Александрович

Шихино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1891 ст.

Сын: Касаткин Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Касаткин Сергей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1896 ст.

Дочь: Касаткина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Касаткин Сергей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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