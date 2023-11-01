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Бухарин Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1966

Отец: Бухарин Павел Александрович

Мать: Вениаминовна Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухарина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Кокарева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухарин Ярослав-волк Сергеевич

Мать ребёнка: Кокарева Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокарева Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанина Елена

Рождение ребёнка
18.12.1994

Сын: Шабанин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шабанина Елена

Рождение ребёнка
15.04.1999

Дочь: Бухарина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.06.2014

Сын: Бухарин Ярослав-волк Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

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