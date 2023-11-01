Бухарин Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1966
Отец: Бухарин Павел Александрович
Мать: Вениаминовна Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухарина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Кокарева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухарин Ярослав-волк Сергеевич
Мать ребёнка: Кокарева Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабанина Елена
Рождение ребёнка
18.12.1994
Сын: Шабанин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шабанина Елена
Рождение ребёнка
15.04.1999
Дочь: Бухарина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.06.2014
Сын: Бухарин Ярослав-волк Сергеевич
Мать ребёнка: не указана