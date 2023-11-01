Кокарева Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухарин Ярослав-волк Сергеевич
Отец ребёнка: Бухарин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухарина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Бухарин Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно