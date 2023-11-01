Кокарева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокарева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухарин Ярослав-волк Сергеевич

Отец ребёнка: Бухарин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухарина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Бухарин Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарин Сергей Павлович

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