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Талалаева Татьяна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1912 ст.

Муж: Талалаев Андрей Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.01.1913 ст.

Дочь: Талалаева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.03.1914 ст.

Дочь: Талалаева Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.08.1916 ст.

Дочь: Талалаева Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1918

Дочь: Талалаева Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Талалаев Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Талалаев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич

Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Талалаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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