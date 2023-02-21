Талалаева Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1912 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1913 ст.
Дочь: Талалаева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1914 ст.
Дочь: Талалаева Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.08.1916 ст.
Дочь: Талалаева Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.10.1918
Дочь: Талалаева Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Талалаев Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Талалаев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Талалаев Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно