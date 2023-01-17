Талалаев Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Место жительства
Около 1897 ст.
Переезд с родителями
Благословение
30.05.1903 ст.
Свидетель у Епифанова Тимофея Никитича
Крещение
19.02.1907 ст.
Крестный у Мельниковой Евдокии Иосифовной
Бракосочетание
До 1912 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1913 ст.
Дочь: Талалаева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
17.03.1914 ст.
Дочь: Талалаева Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна
Крещение
30.12.1915 ст.
Крестный у Белякова Василия Флоровича
Крещение
15.08.1916 ст.
Крестный у Епифанова Андрея Григорьевича
Рождение ребёнка
19.08.1916 ст.
Дочь: Талалаева Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
13.10.1918
Дочь: Талалаева Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Талалаев Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Талалаев Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна
Смерть
Неизвестно