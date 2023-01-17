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Талалаев Андрей Алексеевич

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Место рождения

Канаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Талалаев Алексей Герасимович

Мать: Талалаева Василиса Ивановна

Канаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Около 1897 ст.
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Переезд с родителями
Благословение
30.05.1903 ст.
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Свидетель у Епифанова Тимофея Никитича
Крещение
19.02.1907 ст.
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Крестный у Мельниковой Евдокии Иосифовной
Бракосочетание
До 1912 ст.

Жена: Талалаева Татьяна Константиновна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.01.1913 ст.

Дочь: Талалаева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.03.1914 ст.

Дочь: Талалаева Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Крещение
30.12.1915 ст.
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Крестный у Белякова Василия Флоровича
Крещение
15.08.1916 ст.
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Крестный у Епифанова Андрея Григорьевича
Рождение ребёнка
19.08.1916 ст.

Дочь: Талалаева Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1918

Дочь: Талалаева Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Талалаев Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Талалаев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна

Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Талалаев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Талалаева Татьяна Константиновна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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