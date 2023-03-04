Пенькова Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Василиса Софронова
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович
Рождение ребёнка
12.02.1835
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович
Рождение ребёнка
17.04.1836 ст.
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836