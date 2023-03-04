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Пенькова Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пеньков Пётр Софронович

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Василиса Софронова

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1835

Сын: Пеньков Карп Софронович

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1836 ст.

Сын: Пеньков Фёдор Софронович

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Софрон Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836
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