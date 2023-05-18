Михайлов Денис Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1865
Дата смерти24.04.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1865
Рождение ребёнка
1887
Сын: Михайлов Николай Денисович
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.04.1892
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Вербицкая Александра Денисовна
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.05.1897
Дочь: Калинкина Елена Денисовна
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.04.1903
Дочь: Анна Денисовна
Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1922
Причина смерти: голод