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Михайлов Денис Афанасьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.10.1865

Дата смерти

24.04.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1865

Отец: Михайлов Афанасий Флорович

Мать: Михайлова Василиса Петровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Михайлов Николай Денисович

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.04.1892

Сын: Михайлов Иван Денисович

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Вербицкая Александра Денисовна

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.05.1897

Дочь: Калинкина Елена Денисовна

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.04.1903

Дочь: Анна Денисовна

Мать ребёнка: Михайлова Стефанида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Стефанида Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1922
Причина смерти: голод
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