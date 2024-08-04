Сметанников Василий Андреев
Место рождения
Дата рождения26.07.1893 ст.
Дата смерти05.02.1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
26.07.1893 ст.
Родители завода крестьянин Андрей Петров Сметанников и законная жена его Марья Иванова, правосл. Восприемники того завода Иван Михайлов Клещев и женка Александра Петрова Сметанникова.
Смерть
05.02.1894
Умер завода крестьянина Андрея Петрова Сметанникова сын Василий – 9 мес. От головной боли