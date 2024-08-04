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Сметанников Василий Андреев

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.07.1893 ст.

Дата смерти

05.02.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1893 ст.

Отец: Сметанников Андрей Петров

Мать: Сметанникова Мария Иванова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Родители завода крестьянин Андрей Петров Сметанников и законная жена его Марья Иванова, правосл. Восприемники того завода Иван Михайлов Клещев и женка Александра Петрова Сметанникова.
Смерть
05.02.1894
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Умер завода крестьянина Андрея Петрова Сметанникова сын Василий – 9 мес. От головной боли

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