Аксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Ильич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Парфен Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Ильич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно