Аксинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Ильич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Парфен Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ильич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ильич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно