Яков Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Илья Киреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Парфен Яковлевич
Мать ребёнка: Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Аксинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно