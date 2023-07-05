Яков Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Ильич

Яков Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Илья Киреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Аксинья Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Парфен Яковлевич

Мать ребёнка: Аксинья Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Аксинья Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно