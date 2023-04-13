(Вотякова) Домна Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Вотяков Иван Андреев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Вотяков Егор Иванов
Отец ребёнка: Вотяков Иван Андреев
Рождение ребёнка
24.06.1810
Сын: Вотяков Иван Иванов
Отец ребёнка: Вотяков Иван Андреев
Рождение ребёнка
08.06.1814
Отец ребёнка: Вотяков Иван Андреев
Смерть
Неизвестно