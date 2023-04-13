(Вотякова) Домна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Домна Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Вотяков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Вотяков Иван Андреев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Вотяков Егор Иванов

Отец ребёнка: Вотяков Иван Андреев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.06.1810

Сын: Вотяков Иван Иванов

Отец ребёнка: Вотяков Иван Андреев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.06.1814

Сын: Вотяков Феодор Иванов

Отец ребёнка: Вотяков Иван Андреев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно