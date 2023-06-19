Вотяков Егор Иванов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Вотяков Иван Андреев
Мать: Домна Леонтьева
Рождение ребёнка
11.03.1829
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Рождение ребёнка
?.08.1830
Сын: Вотяков Козма Егоров
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Рождение ребёнка
16.03.1832
Дочь: Дарiя Егорова
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Рождение ребёнка
10.07.1833
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Рождение ребёнка
01.07.1834
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно