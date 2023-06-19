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Вотяков Егор Иванов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Вотяков Иван Андреев

Мать: Домна Леонтьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1829

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1830

Сын: Вотяков Козма Егоров

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.03.1832

Дочь: Дарiя Егорова

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.07.1833

Сын: Вотяков Владимир Егоров

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1834

Сын: Вотяков Афанасiй Егоров

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно