Вотяков Феодор Иванов
Место рождения
Дата рождения08.06.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1814
Отец: Вотяков Иван Андреев
Мать: Домна Леонтьева
Бракосочетание
03.06.1832
Рождение ребёнка
29.07.1832
Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
02.01.1834
Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
14.01.1835
Дочь: Ксенiя Федорова
Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
26.01.1842
Сын: Вотяков Иван Федоров
Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
24.06.1844
Дочь: Февронiя Федорова
Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
05.06.1849
Дочь: Варнава Федорова
Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно