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Вотяков Феодор Иванов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.06.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1814

Отец: Вотяков Иван Андреев

Мать: Домна Леонтьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.06.1832

Жена: Вотякова Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
29.07.1832

Сын: Вотяков Евдоким Федоров

Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.01.1834

Сын: Вотяков Михаил Федоров

Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.01.1835

Дочь: Ксенiя Федорова

Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1842

Сын: Вотяков Иван Федоров

Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.06.1844

Дочь: Февронiя Федорова

Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1849

Дочь: Варнава Федорова

Мать ребёнка: Вотякова Параскева Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно