Федькушева (Лимонникова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федькушева (Лимонникова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Некрасово, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лимонников Иван Алимпиевич

Мать: Лимонникова Анна

Некрасово, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Федькушева Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Федькушев Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федькушева Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Федькушев Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Федькушев Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1852 ст.

Сын: Федькушев Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федькушев Игнатий Михалович

Смерть
1885
Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
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