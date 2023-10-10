Федькушева (Лимонникова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лимонников Иван Алимпиевич
Мать: Лимонникова Анна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Федькушева Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Федькушев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федькушева Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федькушев Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федькушев Федор Игнатьевич
Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович
Рождение ребёнка
13.05.1852 ст.
Сын: Федькушев Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Федькушев Игнатий Михалович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1885