Федькушев Василий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедькушев Василий Игнатьевич

Федькушев Василий Игнатьевич

Место рождения

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Федькушев Игнатий Михалович

Мать: Федькушева Татьяна Ивановна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Федькушев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Федькушев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Федькушев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Федькушева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.01.1880 ст.

Сын: Федькушев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.

Сын: Федькушев Артемий Васильевич

Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.12.1883 ст.

Сын: Федькушев Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.

Сын: Федькушев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федькушева Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close