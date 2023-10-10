Федькушев Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
1866
Сын: Федькушев Петр Васильевич
Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Федькушев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Федькушев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Федькушева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.01.1880 ст.
Сын: Федькушев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.
Сын: Федькушев Артемий Васильевич
Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.12.1883 ст.
Сын: Федькушев Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.
Сын: Федькушев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Федькушева Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно