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Федькушев Григорий Игнатьевич

Место рождения

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Федькушев Игнатий Михалович

Мать: Федькушева Татьяна Ивановна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Федькушев Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Федькушева Евдокия Васильевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Федькушев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Федькушева Евдокия Васильевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.1882 ст.

Сын: Федькушев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Федькушева Евдокия Васильевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.02.1885 ст.

Дочь: Шеметева Агапья Григорьевна

Мать ребёнка: Федькушева Евдокия Васильевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Федькушев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Федькушева Евдокия Васильевна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федькушева Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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