Федькушев Григорий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
1876
Сын: Федькушев Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Федькушева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Федькушев Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Федькушева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.1882 ст.
Сын: Федькушев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Федькушева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.1885 ст.
Дочь: Шеметева Агапья Григорьевна
Мать ребёнка: Федькушева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Федькушев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Федькушева Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно