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Зайцов Андрей Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

?.03.1828

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Зайцов Устин Федорович

Мать: Зайцова Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцова Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Зайцов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Зайцов Егор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Зайцов Филипп Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Зайцов Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Зайцов Прокопей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.03.1828

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