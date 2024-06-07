Зайцов Андрей Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти?.03.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Зайцов Устин Федорович
Мать: Зайцова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Зайцов Прокопей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.03.1828