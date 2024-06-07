Зайцов Устин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Зайцов Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Зайцова Матрена Устиновна
Мать ребёнка: Зайцова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Зайцова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Зайцова Ирина Алексеевна
Смерть
1798