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Зайцов Устин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Зайцов Федор Андреевич

Мать: Зайцова Авдотья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Зайцова Матрена Устиновна

Мать ребёнка: Зайцова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Зайцов Андрей Устинович

Мать ребёнка: Зайцова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Зайцов Саватей Устинович

Мать ребёнка: Зайцова Ирина Алексеевна

Смерть
1798

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