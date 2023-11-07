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Бухарин Анатолий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1954

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1954

Отец: Бухарин Виктор Иванович

Мать: Бухарина Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
10.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухарина Тамара Борисовна

Струги Красные, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1983

Дочь: Коваленко Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Бухарина Тамара Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
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