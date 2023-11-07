Бухарин Анатолий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1954
Отец: Бухарин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухарина Тамара Борисовна
Струги Красные, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1983
Дочь: Коваленко Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Бухарина Тамара Борисовна
Москва, город федерального значения Москва