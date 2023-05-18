Егоричева (Холопова) Антонина Павловна
Место рождения
Дата рождения24.09.1890
Дата смерти26.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
25.09.1890
Воспреемники: села Великого крестьяне Григорий Васильев Холопов и Евдокия Иванова девица Серебренникова. Таинство совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Федором Разумовым
Рождение ребёнка
01.11.1915
Дочь: Егоричева Людмила Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
26.02.1965