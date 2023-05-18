Егоричева (Холопова) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоричева (Холопова) Антонина Павловна

Место рождения

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край

Дата рождения

24.09.1890

Дата смерти

26.02.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Крещение
25.09.1890
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Воспреемники: села Великого крестьяне Григорий Васильев Холопов и Евдокия Иванова девица Серебренникова. Таинство совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Федором Разумовым
Рождение ребёнка
01.11.1915

Дочь: Егоричева Людмила Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
26.02.1965
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