Михеенкова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Михеенков Денис
Отец ребёнка: Михеенков Яков
Васильева, Никоновская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренкова ?
Отец ребёнка: Михеенков Яков
Смерть
Неизвестно