Михеенкова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеенкова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Михеенков Денис

Отец ребёнка: Михеенков Яков

Васильева, Никоновская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренкова ?

Отец ребёнка: Михеенков Яков

Смерть
Неизвестно
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