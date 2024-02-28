Аксюта (Соболь) Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксюта (Соболь) Алла Николаевна

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Место рождения

Дружковка

Дата рождения

05.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1954

Отец: Соболь Николай Федорович

Мать: Соболь Валентина Тимофеевна

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