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Аксюта (Соболь) Алла Николаевна
Аксюта (Соболь) Алла Николаевна
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Древо
Место рождения
Дружковка
Дата рождения
05.10.1954
Пол
Женский
Отец
Соболь Николай Федорович
1928 г.р.
Мать
Соболь (Кононова) Валентина Тимофеевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1954
Отец:
Соболь Николай Федорович
Мать:
Соболь Валентина Тимофеевна
Дружковка
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