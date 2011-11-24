Соболь (Кононова) Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболь (Кононова) Валентина Тимофеевна

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Место рождения

Дружковка

Дата рождения

21.03.1933

Дата смерти

24.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1933

Отец: Кононов Тимофей Трофимович

Мать: Кононова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
05.10.1954

Дочь: Аксюта Алла Николаевна

Отец ребёнка: Соболь Николай Федорович

Рождение ребёнка
01.02.1958

Сын: Соболь Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Соболь Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболь Николай Федорович

Смерть
24.11.2011
Усинск, Усинск, Республика Коми
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