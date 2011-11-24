Соболь (Кононова) Валентина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1933
Дата смерти24.11.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1933
Рождение ребёнка
05.10.1954
Дочь: Аксюта Алла Николаевна
Отец ребёнка: Соболь Николай Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1958
Сын: Соболь Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Соболь Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.2011
Усинск, Усинск, Республика Коми