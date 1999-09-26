Захаров Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1943

Дата смерти

26.09.1999

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1943

Отец: Захаров Алексей Егорович

Мать: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.1999

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