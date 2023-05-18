Григорий (Григорьев) Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий (Григорьев) Зиновьев

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Матрона Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1900

Дочь: Евгения Григорьева

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1902

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1904

Дочь: Дария Григорьева

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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