Григорий (Григорьев) Зиновьев
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1900
Жена: Матрона Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1900
Дочь: Евгения Григорьева
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
12.07.1902
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
12.03.1904
Дочь: Дария Григорьева
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Смерть
Неизвестно