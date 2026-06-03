Липинский Сергей Константинович 31.03.1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Липинский Сергей Константинович

Автор
ВИ
Иванов В.

мужской, родился 31.03.1859 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер 29.06.1908 ст., Москва, город федерального значения Москва

Мать
Липинская Федосья (Феодосия) ИвановнаОколо 1832 г.р.
Отец
Липинский Константин Павлович19.05.1816 ст. г.р.
Супруги
Липинская (Егорова) Александра Александровна03.11.1874 ст. г.р.
Дети
Липинский Константин Сергеевич13.06.1900 ст. г.р.
Липинская Александра Сергеевна1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1859 ст.

Отец: Липинский Константин Павлович

Мать: Липинская Федосья (Феодосия) Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ В СЫРОМЯТНИКАХ ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №553, стр. 1119

Бракосочетание
12.11.1899 ст.

Жена: Липинская (Егорова) Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.06.1900 ст.

Сын: Липинский Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Липинская (Егорова) Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Сретенский сорок Церковь св. Петра и Павла в Новой Басманной ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №789, стр. 96

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Липинская Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Липинская (Егорова) Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
29.06.1908 ст.
Москва, город федерального значения Москва

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