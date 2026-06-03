Липинский Сергей Константинович
мужской, родился 31.03.1859 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер 29.06.1908 ст., Москва, город федерального значения Москва
МатьЛипинская Федосья (Феодосия) ИвановнаОколо 1832 г.р.
ОтецЛипинский Константин Павлович19.05.1816 ст. г.р.
Супруги
Липинская (Егорова) Александра Александровна03.11.1874 ст. г.р.
Дети
Липинский Константин Сергеевич13.06.1900 ст. г.р.
Липинская Александра Сергеевна1902 г.р.
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Рождение
31.03.1859 ст.
Бракосочетание
12.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
13.06.1900 ст.
Сын: Липинский Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Липинская (Егорова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Липинская Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Липинская (Егорова) Александра Александровна
Смерть
29.06.1908 ст.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ В СЫРОМЯТНИКАХ ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №553, стр. 1119