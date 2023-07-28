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Шишов Андрей Евдокимов

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.10.1838

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1816 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1838

Отец: Шишов Евдоким Яковлевич

Мать: Шишова Овдотья (Евдокия) Спиридонова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика