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Шишов Андрей Евдокимов
Шишов Андрей Евдокимов
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Место рождения
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
20.10.1838
Пол
Мужской
Отец
Шишов Евдоким Яковлевич
Вычислено 1816 г.р.
Мать
Шишова Овдотья (Евдокия) Спиридонова
Вычислено 1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1838
Отец:
Шишов Евдоким Яковлевич
Мать:
Шишова Овдотья (Евдокия) Спиридонова
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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