Пожогина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожогина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Пожогин Трофим Прокопьевич

Рождение ребёнка
16.01.1853

Сын: Пожогин Афанасий Трофимович

Отец ребёнка: Пожогин Трофим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Пожогин Трофим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Феодосия Трофимовна

Отец ребёнка: Пожогин Трофим Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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