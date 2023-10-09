Пожогина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Пожогин Трофим Прокопьевич
Рождение ребёнка
16.01.1853
Сын: Пожогин Афанасий Трофимович
Отец ребёнка: Пожогин Трофим Прокопьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Пожогин Трофим Прокопьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Феодосия Трофимовна
Отец ребёнка: Пожогин Трофим Прокопьевич
Смерть
Неизвестно