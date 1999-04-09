Казанчев Кантемир Муратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанчев Кантемир Муратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1999

Отец: Казанчев Мурат Мухамедович

Мать: Мадина

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