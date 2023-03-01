Казанчев Мурат Мухамедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1973
Рождение ребёнка
09.04.1999
Сын: Казанчев Кантемир Муратович
Мать ребёнка: Мадина
Рождение ребёнка
26.04.2004
Дочь: Казанчева Дана Муратовна
Мать ребёнка: Мадина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанчев Астемир Муратович
Мать ребёнка: Мадина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мадина