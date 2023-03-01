Казанчев Мурат Мухамедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанчев Мурат Мухамедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1973

Отец: Казанчев Мухамед Хажбекирович

Мать: Ивазова Гашана Тугановна

Рождение ребёнка
09.04.1999

Сын: Казанчев Кантемир Муратович

Мать ребёнка: Мадина

Рождение ребёнка
26.04.2004

Дочь: Казанчева Дана Муратовна

Мать ребёнка: Мадина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанчев Астемир Муратович

Мать ребёнка: Мадина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мадина

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