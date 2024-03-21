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Кастальский Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1865

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1865

Отец: Кастальский Николай Евгеньевич

Мать: Кастальская (Битнер) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева (Кастальская) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Кастальская Наталья Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчарова (Кастальская) Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Кастальская Наталья Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастальский Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кастальская Наталья Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завайская (Кастальская) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Кастальская Наталья Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кастальская Наталья Карловна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кастальский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кастальская Наталья Карловна

Смерть
1918

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