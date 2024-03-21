Кастальский Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1865
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева (Кастальская) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Кастальская Наталья Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчарова (Кастальская) Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Кастальская Наталья Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кастальский Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кастальская Наталья Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завайская (Кастальская) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Кастальская Наталья Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кастальский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Кастальская Наталья Карловна
Смерть
1918