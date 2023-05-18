Голубцов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцов Сергей Александрович

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Голубцов Александр Петрович

Мать: Голубцова Ольга Сергеевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Голубцова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубцова Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Людмила Васильевна

Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
1930
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