Голубцов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Голубцова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубцова Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
1930