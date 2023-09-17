Малинкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1901
Дата смерти06.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1901
Отец: Малинкин Иван Романович
Рождение ребёнка
Около 21.06.1927
Дочь: Колобова Софья Александровна
Мать ребёнка: Малинкина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.05.1933
Дочь: Голубева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Малинкина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Малинкин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Малинкина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малинкина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малинкина Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1975
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно