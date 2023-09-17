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Малинкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1901

Дата смерти

06.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1901

Отец: Малинкин Иван Романович

Мать: Малинкина Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Около 21.06.1927

Дочь: Колобова Софья Александровна

Мать ребёнка: Малинкина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.05.1933

Дочь: Голубева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Малинкина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Малинкин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Малинкина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малинкина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малинкина Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинкина Александра Фёдоровна

Смерть
06.10.1975
Похороны
Неизвестно
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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