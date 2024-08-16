Ионова (Гончарова) Любовь Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ионова (Гончарова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионова Татьяна Несторовна

Отец ребёнка: Ионов Нестор Несторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ионов Сергей Несторович

Отец ребёнка: Ионов Нестор Несторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Нестор Несторович

Смерть
Неизвестно

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