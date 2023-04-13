Запорожченко Прасковья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запорожченко Прасковья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1862

Сын: Запорожченко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Запорожченко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Тертышная Анна Ивановна

Отец ребёнка: Запорожченко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Запорожченко Николай Иванович

Отец ребёнка: Запорожченко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шелудченко Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Запорожченко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
?.09.1884

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Запорожченко Иван Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запорожченко Иван Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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