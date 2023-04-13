Запорожченко Прасковья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1862
Сын: Запорожченко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Запорожченко Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Тертышная Анна Ивановна
Отец ребёнка: Запорожченко Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Запорожченко Николай Иванович
Отец ребёнка: Запорожченко Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шелудченко Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Запорожченко Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
?.09.1884
Дочь: Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Запорожченко Иван Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно