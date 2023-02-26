Елена (Акимова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ташков Иосиф Васильев
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1797
Дочь: Наталия Иосифова
Отец ребёнка: Ташков Иосиф Васильев
д.Ташки
Рождение ребёнка
25.01.1801
Сын: Григорий Иосифов
Отец ребёнка: Ташков Иосиф Васильев
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно