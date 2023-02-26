Елена (Акимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Акимова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ташков Николай Иосифов

Отец ребёнка: Ташков Иосиф Васильев

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1797

Дочь: Наталия Иосифова

Отец ребёнка: Ташков Иосиф Васильев

д.Ташки
Рождение ребёнка
25.01.1801

Сын: Григорий Иосифов

Отец ребёнка: Ташков Иосиф Васильев

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташков Иосиф Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташков Иосиф Васильев

Смерть
Неизвестно
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