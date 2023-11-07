Варкалист Федор Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варкалист Виктор
Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варкалист Григорий
Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варкалист Михаил
Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варкалист Петр
Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варкалист Анатолий
Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желткович Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно