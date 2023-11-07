Варкалист Федор Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варкалист Федор Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варкалист Демьян Казимирович

Мать: Варкалист Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варкалист Виктор

Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варкалист Григорий

Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варкалист Михаил

Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варкалист Петр

Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варкалист Анатолий

Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желткович Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Мать Наталья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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