Варкалист Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кульберг Анисья Демьяновна
Отец ребёнка: Варкалист Демьян Казимирович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Варкалист Александр Демьянович
Отец ребёнка: Варкалист Демьян Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Варкалист Демьян Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варкалист Федор Демьянович
Отец ребёнка: Варкалист Демьян Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апрасинья Демьяновна
Отец ребёнка: Варкалист Демьян Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно