Варкалист Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варкалист Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кульберг Анисья Демьяновна

Отец ребёнка: Варкалист Демьян Казимирович

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Варкалист Александр Демьянович

Отец ребёнка: Варкалист Демьян Казимирович

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Варкалист Демьян Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варкалист Федор Демьянович

Отец ребёнка: Варкалист Демьян Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апрасинья Демьяновна

Отец ребёнка: Варкалист Демьян Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варкалист Демьян Казимирович

Смерть
Неизвестно
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