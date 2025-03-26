Белкова (Соколова) Ольга Юрьевна

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Рождение
31.01.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Ершово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.04.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности