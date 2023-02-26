Пенкина Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкина Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

08.09.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пенкин Иван Филиппов

Отец ребёнка: Пенкин Филипп Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1845

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Пенкин Филипп Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенкин Филипп Лукин

Смерть
08.09.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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