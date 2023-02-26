Пенкина Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти08.09.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пенкин Иван Филиппов
Отец ребёнка: Пенкин Филипп Лукин
Рождение ребёнка
15.10.1845
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Пенкин Филипп Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пенкин Филипп Лукин
Смерть
08.09.1850