Лиходумовъ Матвей
Место рождения
Дата рождения04.08.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1865
Отец: Лиходумовъ Леонтій (Левъ)
Мать: Лиходумова Василиса
Бракосочетание
06.06.1883
Жена: Лиходумова Маремьяна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
06.08.1884
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна
Рождение ребёнка
07.07.1891
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна
Рождение ребёнка
22.09.1893
Рождение ребёнка
06.01.1895
Рождение ребёнка
22.12.1896
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна
Рождение ребёнка
12.11.1899
Сын: Лиходумовъ Григорий
Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна