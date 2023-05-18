Лиходумовъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумовъ Матвей

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1865

Отец: Лиходумовъ Леонтій (Левъ)

Мать: Лиходумова Василиса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.06.1883

Жена: Лиходумова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лиходумовъ Иванъ

Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна

Рождение ребёнка
06.08.1884

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1891

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Лиходумовъ Иванъ

Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1895

Сын: Лиходумовъ Иванъ

Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1896

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1899

Сын: Лиходумовъ Григорий

Мать ребёнка: Лиходумова Маремьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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