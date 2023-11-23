Тимофей Ипатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Ипатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Ипат Пахомов

Мать: Анна Никитина

Смерть
Неизвестно
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