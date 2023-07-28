Рудоманова (Овчарова) Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоманова (Овчарова) Агафья Андреевна

Место рождения

сл. Ивановка Старооскольского уезда

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
1804

Отец: Андрейченко Андрей Васильевич

Мать: Андрейченко Прасковья Сергеевна

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1826

Сын: Рудоманов Родион Михайлович

Отец ребёнка: Рудоманов Михаил Маркович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудоманов Михаил Маркович

Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд