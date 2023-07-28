Рудоманова (Овчарова) Агафья Андреевна
Место рождениясл. Ивановка Старооскольского уезда
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1826
Сын: Рудоманов Родион Михайлович
Отец ребёнка: Рудоманов Михаил Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
Неизвестно