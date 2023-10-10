Долгорукова (Строганова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Строганова) Анна Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.06.1731

Дата смерти

01.03.1813

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1731

Отец: Строганов Николай Григорьевич

Мать: Строганова Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.09.1757

Муж: Долгоруков Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.08.1758

Дочь: Долгорукова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
07.04.1764

Сын: Долгоруков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь.
Рождение ребёнка
23.11.1765

Дочь: Ефимовская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Селецкая Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.03.1813
Москва, город федерального значения Москва
Захоронена в Донском монастыре.
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