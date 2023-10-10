Долгорукова (Строганова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1731
Дата смерти01.03.1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1731
Бракосочетание
?.09.1757
Рождение ребёнка
09.08.1758
Дочь: Долгорукова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Иванович
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
07.04.1764
Сын: Долгоруков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Иванович
Титул: князь.
Рождение ребёнка
23.11.1765
Дочь: Ефимовская Анна Михайловна
Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Иванович
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Селецкая Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Иванович
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1813
Захоронена в Донском монастыре.