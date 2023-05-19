Сарбаев Прокофий Егорович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти05.01.1905
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Сарбаев Егор Григорьевич
Мать: Сарбаева Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сарбаев Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Сарбаева Фекла Васильевна
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1890
Мать ребёнка: Сарбаева Фекла Васильевна
Смерть
05.01.1905