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Сарбаев Прокофий Егорович

Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

05.01.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Сарбаев Егор Григорьевич

Мать: Сарбаева Фаина Ивановна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Сарбаев Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Сарбаева Фекла Васильевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1890

Сын: Сарбаев Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Сарбаева Фекла Васильевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.01.1905
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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